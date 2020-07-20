20 июля 2020 года

Иваси снова «плывет» на торги

Росрыболовство вновь попробует продать доли квот на вылов сардины-иваси в зоне Японии. Стартовые цены на лоты по сравнению с прошлым разом снизились в 1,7 раза.

Извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на портале torgi.gov.ru. На торги снова выставлено 26 лотов. Это 25 долей размером в 3,295% квоты и одна доля размером в 3,305%. Из расчета на 2020 г. – около 774 тонн и 776 тонн соответственно.

Прием заявок на участие открылся 20 июля и завершится 19 августа. Сами торги намечены на 27 августа, проводить их планируется в Москве, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлый раз аукцион по распределению долей квот добычи иваси в зоне Японии должен был состояться в мае. Но на участие никто не заявился и торги признали несостоявшимися. Начальная цена по долям квот в 3,295% на этот раз составляет около 57,4 млн рублей, на долю в 3,305% – около 57,5 млн рублей.

В 2019 г. Росрыболовство также пыталось продать доли квот вылова сардины в японской зоне. Заявки поступили только на две доли – по одному обращению на каждый лот.

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