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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ направил в правительство отзыв на предложения РРПК

Позиция Минсельхоза по предложениям РРПК ушла в правительство

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков направил в правительство отзыв Минсельхоза на предложения РРПК по изменениям в рыбной отрасли.

Напомним, что Русская рыбопромышленная компания обратилась в правительство с предложениями по изменениям в отрасли – в сфере предоставления права на промысел и налогового регулирования. Письмо было передано на рассмотрение в федеральные министерства и ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства не поддержало инициативу об обеспечении на 100% квотами на инвестиционные цели производственных мощностей строящегося флота.

Изменение механизма создаст неравные конкурентные условия для пользователей, которые уже заключили договоры на доли инвестквот, и тех, кто мог бы участвовать в заявительных кампаниях, если бы такие условия наделения были определены изначально, говорится в письме замминистра сельского хозяйства – главы Росрыболовства.

Нынешней законодательной нормы о том, что объект инвестиций должен быть обеспечен правами на вылов в размере до 50% от полной загрузки, вполне достаточно для эффективной экономической деятельности, заявили в министерстве.

РРПК предложила с 2034 г. ввести требование о сроке эксплуатации судов на промысле в российской экономзоне не более 30 лет. Такую идею можно поддержать концептуально, однако она нуждается в дополнительной проработке – с учетом возможностей отечественных верфей и использования ранее приобретенных судов «различной постройки и прошедших модернизацию». При этом в ведомстве обратили внимание, что некоторые судостроительные заводы уже подтверждают отставание по срокам реализации начатых проектов.

Не нашло поддержки в Минсельхозе предложение о дальнейшем распространении аукционов с инвестиционными обязательства по крабу, а также применении такого механизма в отношении креветок, трубачей, морского ежа. Что касается краба, то по результатам октябрьского аукциона уже заключены контракты на постройку 35 судов. Такое количество флота практически полностью закроет потребность в краболовах, сказано в письме.

Допустимые уловы креветок, трубачей, ежей в полном объеме осваиваются имеющимися судами – дополнительной постройки специализированного флота для промысла этих объектов не требуется.

«В связи с особенностями промысла указанных видов водных биоресурсов и незначительными объемами квот добычи (вылова) указанных видов ВБР их включение в механизм инвестиционных квот не даст значительного экономического эффекта и не приведет к капиталоемким инвестициям», – сделали вывод в Минсельхозе.

Министерство напомнило о тех судах, которые уже строятся по программе инвестиционных квот. Вопрос о расширении механизма распределения квот с инвестиционными обязательствами можно будет рассмотреть по мере ввода новых судов в эксплуатацию и исходя из необходимости обновления флота Дальневосточного бассейна.

По реформированию в налоговой сфере Минсельхоз отметил, что вопрос об ужесточении критериев применения ЕСХН нужно прорабатывать с участием специалистов Минфина, Федеральной налоговой службы, отраслевого сообщества. Также нужен детальный анализ по количеству пользователей, которые работают по этому режиму, потерям бюджетам и возможным иным последствиям.

По сбору за пользование водными биоресурсами подготовлены изменения Налогового кодекса РФ. Эти поправки устанавливают новые ставки, а также меняют систему льгот. Законопроект дорабатывают в Минсельхозе по замечаниям государственно-правового управления президента, затем его внесут в правительство, говорится в письме.

Министерство также направило отзыв председателю совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глебу Франку.

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