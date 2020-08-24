24 августа 2020 года

Курилы воплощают идею о кластере

Инвестиционные проекты, которые предприятия реализуют на Курилах, уже позволяют говорить о создании на островах рыбопромышленного кластера. Один из примеров - проект компании «Алаид» на Парамушире, отмечают в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Три года назад, в августе 2017 г., правительство выпустило постановление о создании территории опережающего развития «Курилы». Важнейшим направлением новой ТОР стала рыбная промышленность: на островах реализуется целый ряд инвестиционных проектов в этой сфере. Причем если сначала особый режим для предпринимательства действовал только на Шикотане, то со временем зону ТОР распространили и на Парамушир.

Границы территории опережающего развития были расширены в том числе как отклик на проекты компании «Алаид». Недавно северокурильские рыбаки открыли новый перерабатывающий завод, сообщает корреспондент Fishnews. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки, с выпуском продукции глубокой переработки – как это и предусматривает программа инвестиционных квот, в рамках которой и строился завод. Предприятие будет выпускать филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтуса, навагу, макруруса. Рыбомучная установка рассчитана на приемку до 60 тонн сырья в сутки.

Также «Алаид» участвует в программе инвестиционных квот с проектом по строительству среднетоннажного судна: по условиям договора, построить его нужно на российской верфи.

«Инвестиционная программа компании «Алаид» в долгосрочной перспективе направлена на комплексное развитие рыбопромышленного кластера Курильских остров, выпуск рыбопродукции высокой степени переработки, создание объектов социальной инфраструктуры и новых рабочих мест», – прокомментировал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Леонид Петухов.

Предполагается, что до конца года компания получит статус резидента территории опережающего развития.

В целом проекты, которые предприятия реализуют на Курильских островах, уже показывают кластерный подход: с промыслом, переработкой водных биоресурсов, аквакультурой и логистикой.

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