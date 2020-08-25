25 августа 2020 года

Угроза потери участков не покидает рыбаков

Принятие закона об электронных аукционах грозит оставить предприятия без рыболовных участков, а значит, без доступа к промыслу. Снять все риски для рыбаков нужно еще до внесения документа в Госдуму, заявили представители отрасли на онлайн-конференции Fishnews.

Напомним, что в рамках нацплана развития конкуренции Минсельхозом были подготовлены изменения закона о рыболовстве. Поправки, как заявлено, должны перевести отрасль на более прозрачную систему торгов в электронной форме.

Однако представители рыбной промышленности уже обратили внимание, что формулировки документа могут оставить действующие предприятия без участков для промысла.

24 августа проблемный законопроект обсуждался на заседании Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, рассказал на онлайн-конференции Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

По словам руководителя объединения, в Минсельхозе согласились, что нужно доработать проект и устранить риски, связанные с использованием терминов «рыболовный участок» и «рыбопромысловый участок», – с установлением переходных положений.

Однако целый ряд угроз сохраняется, отметили участники онлайн-конференции. Согласно законопроекту, для предоставления по конкурсу участок должен входить в перечень, утвержденный в регионе по согласованию с федеральными властями. История формирования участков такова, что со списками могут возникнуть проблемы и тогда акватории отправятся на аукционы, хотя пользователи все эти годы вполне честно и эффективно осуществляли свою деятельность.

В Сахалинской области вообще в свое время не было распределения через конкурсы, а значит, даже после решения вопроса с «рыболовными» и «рыбопромысловыми участками» рыбаки столкнутся с угрозой аукционов, напомнил президент региональной ассоциации Максим Козлов. «Мы категорически против принятия этого закона. Сам законопроект не сохраняет никаких прав за пользователями Сахалинской области», – заявил он.

Изменения по участкам обязательно должны обсуждаться с регионами, потому что в первую очередь затрагиваются их права, уверен Максим Козлов. АСРО обратилась по проблеме, угрожающей рыбакам, в областное правительство, тему планируется обсудить на Сахалинском рыбохозяйственном совете.

Разделил опасения коллег и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Поправки, безусловно, волнуют регионы. Главное здесь – не навредить, ведь изменения могут поставить под удар множество действующих, успешных предприятий, подчеркнул глава министерства рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Предприятия реализуют крупные инвестиционные проекты, любое разрушение экономической базы может иметь очень серьезные последствия для такой работы.

При этом участники конференции подчеркнули: недопустимо, чтобы в Госдуму вносился законопроект с неоднозначными формулировками, – угрозы для рыбаков должны быть сняты еще до того, как документ уйдет к депутатам.

Как показывает практика, даже когда выходят правовые акты с вроде бы однозначной трактовкой, рыбаки сталкиваются с множеством проблем, чего уж говорить, если риски видны сразу, отметил член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Он сообщил, что готовность подключиться к решению острых для отрасли вопросов выразили парламентарии.

Нужно вернуться к концепции о перезакреплении участков за добросовестными пользователями без торгов – по аналогии с распределением долей квот добычи, подчеркнул Владимир Галицын. Такая позиция озвучена во всех письмах, которые направила ассоциация, поддержку такому подходу выразили руководители и других объединений.

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