03 сентября 2020 года

ЦСМС обсудил актуальные вопросы с рыбаками Дальнего Востока

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин провел встречи с представителями отрасли в Приморье и на Камчатке. Обсуждалось внедрение электронного промыслового журнала, также руководитель ЦСМС сообщил о кадровых назначениях.

Во Владивостоке начальник ЦСМС Артем Вилкин провел встречи с представителями рыбодобывающих компаний. «Встречи прошли продуктивно, главной темой обсуждения стал переход на подачу отчетности с помощью ЭПЖ. Компании выразили готовность к использованию ЭПЖ, для этого необходимо синхронизировать журнал и их внутренние системы. Это будет сделано при полной поддержке специалистов ЦСМС», – сообщил руководитель учреждения.

На встрече с рыболовецкими ассоциациями Камчатского края помимо внедрения электронного промыслового журнала также обсуждалось соблюдение нового порядка передачи данных в ОСМ, рассказали Fishnews в пресс-службе центра.

В ходе поездки начальник ЦСМС объявил о кадровых назначениях. Врио начальника Камчатского отдела назначена Татьяна Головчак, в должности начальника филиала центра во Владивостоке утвержден Дмитрий Струков. Курировать деятельность учреждения на Дальнем Востоке в должности заместителя начальника ЦСМС будет Демьян Чекунов, за развитие международного сотрудничества со странами АТР будет отвечать Елена Трошина.

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