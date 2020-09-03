03 сентября 2020 года

РРПК начала замещение устаревшего флота

Русская рыбопромышленная компания объявила о выводе из эксплуатации БМРТ «Баженовск». Списание старого судна – часть масштабной программы по обновлению флота, в рамках которой планируется построить 11 супертраулеров.

Русская рыбопромышленнаякомпания(РРПК) начинает сокращать устаревший и неэффективный флот. Первым под списание попадет большой морозильный траулер «Баженовск».

«В конце года на смену выбывающим устаревшим мощностям придет первое судно нового флота супертраулеров, – прокомментировал гендиректор РРПК Виктор Литвиненко. – В следующем году будет введена в эксплуатацию первая пара из десяти судов, которые строятся для РРПК на Адмиралтейских верфях в рамках программы инвестиционных квот».

По словам руководителя компании, всего в ближайшие годы РРПК получит 11 новых судов, которые позволят существенно повысить эффективность промысла, его безопасность и экологичность, а также улучшить условия труда и быта для рыбаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, строящиеся супертраулеры не только самые крупные, но и технологически насыщенные суда. Каждое из них рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы, что в два с половиной раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу промыслового флота на Дальнем Востоке. Новые траулеры будут оборудованы современными фабриками, предназначенными для глубокой безотходной переработки улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

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