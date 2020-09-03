03 сентября 2020 года

Наука дает позитивный прогноз по сардине и скумбрии

Объем добычи сардины-иваси и скумбрии к началу сентября превысил 112 тыс. тонн. По данным специалистов, интенсивный вылов сардины продолжится до середины октября, затем она начнет мигрировать в воды Японии. При этом в конце сентября ожидается более активный лов в российской зоне скумбрии.

Пелагическая путина в этом году развивается стремительными темпами: к началу сентября добыто уже свыше 112 тыс. тонн сардины и скумбрии. В начале лета в ходе комплексной весенне-летней съемки на НИС «Профессор Кагановский» учтены масштабные и относительно ранние заходы сардины в российские воды. Об этом наука проинформировала рыбаков.

В начале недели промысловое судно «Торлэнд» (ЗАО «Курильский рыбак») совместно с учеными ТИНРО завершило мониторинг прилегающих к Южным Курилам вод. В экспедиции участвовали заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк и заместитель руководителя ТИНРО Александр Буслов.

По словам Алексея Байталюка, учтены многочисленные разрозненные косяки сардины. Уловы за два траления достигали 250 тонн, в основном это была сардина промысловых размеров. В прилове также присутствовала скумбрия. По мнению ученого, обнаруженные скопления позволят рыбакам довести суточные объемы добычи иваси и скумбрии до 2 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала.

По прогнозам специалистов, интенсивный вылов будет продолжаться до середины октября, после чего сардина начнет мигрировать в воды Японии. В конце сентября начнется выхолаживание вод - это приведет к формированию плотных миграционных потоков скумбрии и, соответственно, к повышению интенсивности ее промысла в российских водах. По информации с НИС «Профессор Кагановский», промысловые скопления скумбрии в настоящее время сосредоточены в зоне теплого фронта восточнее исключительной экономзоны России.

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