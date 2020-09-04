04 сентября 2020 года

Дело о масштабном браконьерстве дошло до приговора

На Сахалине вынесен приговор пяти жителям Поронайского района, незаконно заготавливавшим красную икру в промышленных масштабах. Наказанием стали условные сроки и возмещение 1,7 млн рублей ущерба.

Суд установил, что летом 2018 г. нарушители, предварительно договорившись о заготовке икры, прибыли в район реки Мелкая Смирныховского района. При себе они имели необходимое промысловое вооружение и оборудование. Там браконьеры незаконно выловили не менее 1477 самок горбуши, из которых заготовили 183,5 кг икры, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимых признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба). Трое из пятерых получили по 3,5 года, еще двое – по 3 года лишения свободы условно. Испытательный срок для каждого составляет 3 года.

Кроме того, суд взыскал с нарушителей сумму причиненного ущерба. Для обеспечения исполнения приговора сохранен арест имущества – японских автомобилей-внедорожников. Приговор в законную силу не вступил.

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