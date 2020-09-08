08 сентября 2020 года

Коллегия Росрыболовства соберется по видеосвязи

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков проведет заседание коллегии федерального агентства 23 сентября. Среди запланированных для обсуждения вопросов - лососевая путина.

Коллегия Росрыболовства должна была собраться в апреле в городе Светлогорске Калининградской области, однако из-за коронавируса заседание отменили. Теперь стало известно, что мероприятие пройдет по видеоконференцсвязи 23 сентября.

На заседании подведут итоги работы ведомства за 2019 г. и первую половину 2020 г., также будет обсуждаться лососевая путина нынешнего года, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Планируется рассмотреть прогноз состояния ресурсной базы отечественного рыбохозяйственного комплекса.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews