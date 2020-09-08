08 сентября 2020 года

Борьбу за здоровье семги закрепили в ветеринарных правилах

Минсельхоз РФ утвердил ветеринарные правила для борьбы с инфекционной анемией лососевых. Документ определяет, как хозяева рыбы и власти могут не допустить распространения болезни.

Ветеринарные правила для противодействия распространению инфекционной анемии лосося утверждены приказом Минсельхоза от 6 августа 2020 г. № 457. Документ вступит в силу с 17 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Инфекционная анемия - вирусное заболевание атлантического и каспийского лосося, а также радужной и ручьевой форели, говорится в правилах. Описаны проявления болезни при остром и хроническом течении.

Правила предусматривают, как должны действовать юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит рыба. В частности, закреплена обязанность владельцев лосося сообщать региональным властям или подведомственной им организации о подозрении на инфекционную анемию. Алгоритм действий предусмотрен и для органов власти.

Свои ветеринарные правила утверждены и для борьбы с другими болезнями рыб, например с миксобактериозами лососевых и осетровых.

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