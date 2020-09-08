08 сентября 2020 года

Японский рынок тунца серьезно пострадал от коронавируса

Пандемия COVID-19 сильнейшим образом сказалась на тунцовом рынке Японии, пишут зарубежные СМИ. Многие жители Страны восходящего солнца все чаще отказываются от привычного похода в ресторан в пользу домашнего ужина, кроме того, был отменен ряд массовых мероприятий.

В результате, по официальным данным, цены на тунца в июле упали на 8,4% к уровню прошлого года (в среднем по рынку свежих рыбы и морепродуктов Японии продукция подешевела на 1,5%), пишет Reuters. По его данным, сократился в стране и тунцовый импорт - за первое полугодие на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Тенденция сохранилась и в августе, отмечает международное информагентство.

Reuters приводит комментарии представителей бизнеса. Один из хозяев идзакая (питейного заведения), специализирующегося на блюдах из тунца, в токийском районе Канда Ясуюки Симахара заявил: выручка упала на 60% к августу прошлого года.

Оптовый продавец тунца на крупнейшем в мире рыбном рынке Тоёсу (бывшем Цукидзи) Кимио Амано отметил, что увеличение потребления рыбы и морепродуктов в домашних условиях не позволяет компенсировать потери от пандемии. Причиной убытков стали снижение потребления в ресторанах и отмена массовых мероприятий. По словам Кимио Амано, крупных заказов ему теперь никто не делает, стандартный заказ для свадеб и других торжеств составляет 30–40 кг тунца, а суши-бары и идзакии обычно покупают по 10 и 6 кг соответственно, сообщает корреспондент Fishnews.

В последние месяцы оптовик ощутил сокращение продаж на 30-40% из-за низкого спроса со стороны крупных отелей и ресторанов. Впрочем, Кимио Амано обратил внимание на некоторое оживление на международном рынке, особенно со стороны российских покупателей - их заказы вернулись на докоронавирусный уровень.

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