09 сентября 2020 года

Камчатские ЛРЗ подошли к выполнению планов

Рыбоводные заводы Главрыбвода завершили выпуск молоди тихоокеанских лососей в реки Камчатского края. План по искусственному воспроизводству ЛРЗ превысили на 3,4% – на волю отправилось 30,3 млн штук рыбной молоди.

По состоянию на 7 сентября рыбоводные предприятия Северо-Восточного филиала Главрыбвода выпустили 30,3 млн штук молоди тихоокеанских лососей в водные объекты Камчатского края в целях искусственного воспроизводства. При этом план на 2020 г. предусматривал выпуск на уровне 29,3 млн штук.

Во время мероприятий по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, камчатские реки пополнили 5,6 млн штук молоди кеты. Еще чуть более 12 млн штук молоди лососевых выпустили на рыбоводных участках – в целях пастбищной аквакультуры. На этом выпуск молоди в 2020 г. завершен, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) филиала приближаются и к выполнению плана закладки икры на инкубацию – 99,7%. В рамках госзадания собрано 29,3 млн штук оплодотворенной икры. В том числе кеты – 16,5 млн штук, чавычи – 1 млн штук, нерки – 11,5 млн штук, кижуча – 0,2 млн штук.

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