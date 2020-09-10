10 сентября 2020 года

США поможет своим рыбакам – жертвам «торговой войны»

Минсельхоз Соединенных Штатов объявил о компенсациях на общую сумму 530 млн долларов для рыбаков, пострадавших в «торговой войне» с Китаем. Выплаты будут ограничены по размеру и предназначены только добытчикам, а не переработчикам и ретейлерам.

Согласно уведомлению, которое опубликовало министерство, помощь получат те, кто добывал хотя бы один из 19 видов водных биоресурсов. В их числе лосось, некоторые виды камбал и крабов, минтай, треска, сельдь, сообщает корреспондент Fishnews.

Размеры компенсаций будут зависеть от того, как регулятор оценит ущерб по каждому из видов, отмечает портал Undercurrent News. По его информации, добытчики минтая получат совсем немного – около 1 цента за фунт продукта. Тем же, кто ведет мелкий промысел гуидака (панопы, Panopea generosa), планируется выплачивать по 76 центов за фунт.

Компенсации по этой программе не предназначены переработчикам водных биоресурсов и ретейлерам, которые пострадали в «торговой войне» с КНР. Также, по условиям Минсельхоза США, размер выплаты не может превышать 250 тыс. долларов на одного получателя.

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