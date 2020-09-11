11 сентября 2020 года

Для рыбаков Дальнего Востока вышли изменения

Изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна вступят в силу с 21 сентября. Это поправки по учету добычи лососей, маломерному флоту, прилову палтусов и другие.

Минсельхоз выпустил приказ об изменении правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Документ готовился долгое время и предусматривает важные для промысловиков поправки, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в обновленные правила рыболовства вошли особые условия для учета уловов тихоокеанских лососей - появилась возможность фиксировать соотношение видов в улове и корректировать общий вес улова после доставки на берег.

В правилах отразили отмену требования предоставлять документы о соответствии МКУБ для судов длиной до 12 м.

На участках для промышленного лова анадромных в сроки их добычи запрещен специализированный вылов других видов водных биоресурсов. При этом исключение сделано для спецпромысла, который ведут пользователи РЛУ.

Внесены изменения, позволяющие добывать водоросль сахарину в подзоне Приморье, поправки по минтаю. Дано новое определение специализированного промысла.

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