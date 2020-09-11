11 сентября 2020 года

На участках для промысла лососей будут особые правила

В правила рыболовства внесли изменения, которые должны исключить конфликт интересов при осуществлении промысла на участках для добычи анадромных видов рыб.

С 21 сентября вступят в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Один из новых пунктов – 28.29 – предусматривает запрет на специализированный промысел других видов водных биоресурсов на участках для промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб (к ним, напомним, относятся и тихоокеанские лососи). Такое ограничение будет действовать в сроки, которые устанавливаются для лова анадромных.

При этом запрет не распространяется на спецпромысел других объектов, который ведут сами пользователи участков, сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области ранее отмечала, что нужно исключить возможность для конфликта интересов. Спорные ситуации могли возникнуть между пользователями участков для промысла анадромных и пользователями, которые решили разместить на этой же акватории орудия для лова других объектов, добыча которых не квотируется.

Нынешняя формулировка правил, при первом рассмотрении, снимает проблему, но нужно еще следить за правоприменительной практикой, прокомментировали выход приказа в АРСО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews