22 января 2020 года

Сахалинские рыбаки просят не допустить конфликта интересов

Законодательство до сих пор создает предпосылки для конфликта пользователей при промысле лососей и других объектов, для которых не устанавливается ОДУ, отмечают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Федеральное законодательство о рыболовстве за последние годы серьезно поменялось. Новые правила внедрены в сфере предоставления права на вылов. Для промысла в море объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), теперь не нужен участок, однако для добычи анадромных видов рыб, например тихоокеанских лососей, участки остались.

Перемены создали конфликт интересов. «Промысел «неодуемых» объектов по большей части осуществляется стационарными орудиями – ставными морскими неводами. Их используют для добычи как лососей, так и других видов – мойвы, корюшки (не анадромной), сельди. Получается, что при совпадении сроков промысла там, где добываются лососи, могут разместить орудия лова других «неодуемых»», - рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

Проблема уже обсуждалась на разных площадках. Были предложены определенные изменения правил рыболовства, однако вопрос остается открытым, заявили в объединении.

Подвести итоги 2019 г. в рыбной отрасли и рассказать о проблемных вопросах Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области планирует на пресс-конференции, которая пройдет в Южно-Сахалинске 24 января.

Fishnews