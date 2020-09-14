14 сентября 2020 года

В правилах отразили особенности учета лососевых уловов

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесли изменения: для пользователей закреплена возможность оформлять видовой состав улова анадромных рыб и корректировать общий вес добытого уже после выгрузки.

Теперь в правилах рыболовства предусмотрено, что при учете улова анадромных рыб на участке можно указывать общий вес и не фиксировать в отчетных документах весовое (размерное) соотношение видов. Информацию о видовом составе улова можно будет предоставить не позже 12:00 суток, которые следуют за сутками осуществления промысла.

Рыбаки также смогут корректировать общий вес улова уже после выгрузки. Отклонение допускается не больше 5%. При указании видового состава общий вес улова, определенный в местах доставки и выгрузки, меняться не должен, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что отразить в правилах особенности учета лососевых уловов предложили представители Камчатского края. Сейчас путина на полуострове фактически подошла к концу, но в следующем году будет возможность использовать изменения на практике, отмечают в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. Поправки должны избавить законопослушных рыбаков от риска, что их обвинят в нарушениях, допущенных при подготовке промысловой отчетности.

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