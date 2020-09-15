15 сентября 2020 года

Коллегия Росрыболовства сменила дату

Заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству пройдет 25 сентября. Ведомство подведет итоги работы за 2019-й и первую половину 2020 г.

С весны на осень традиционное заседание коллегии Росрыболовства пришлось перенести из-за коронавируса. Планировалось, что отчетное мероприятие ведомства состоится 23 сентября по видеосвязи, теперь дата проведения сдвинулась на два дня - на 25 сентября. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Заседание проведет заместитель министра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков. Будут подведены итоги работы ведомства за 2019 г. и первую половину нынешнего года, рассмотрен ход лососевой путины и прогнозы по ее завершению, прогноз ресурсной базы для отрасли на текущий год.

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