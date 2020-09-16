16 сентября 2020 года

Мурманская область не поддержала предложения РРПК

Предложения РРПК дестабилизируют работу рыбной отрасли Северного бассейна и приведут к ухудшению социально-экономической ситуации в Мурманской области, говорится в письме главы региона Андрея Чибиса премьер-министру.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина в связи с предложениями Русской рыбопромышленной компании (РРПК) по реформированию рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. В письме главы региона отмечается, что основные инициативы – донаделить инвестквотами до полной загрузки строящиеся суда и заводы и продолжить аукционы с инвестобязательствами по ценным видам водных биоресурсов – можно реализовать только за счет изъятия у более чем 100 предприятий значительной части «исторических квот».

В результате флот этих предприятий останется без промысловой загрузки. В том числе лишатся квот суда прибрежного рыболовства, которые добывают 50 тыс. тонн трески и пикши и доставляют эту рыбу на берег в свежем и охлажденном виде. «Предлагаемые решения в итоге сократят в два раза и без того недостаточные объемы поставок прибрежных уловов на береговые фабрики, что приведет к неизбежным простоям в их работе и сокращениям трудовых коллективов», – говорится в письме.

Руководство региона отмечает, что предприятия Мурманской области активно участвуют в программе инвестквот – это 13 траулеров, 9 краболовов и 8 рыбоперерабатывающих заводов. По мнению Андрея Чибиса, перераспределение квот и очередные крабовые аукционы нарушат планы этих компаний, подорвут их экономическое положение и поставят под угрозу срыва завершение инвестпроектов.

При этом потребность в сырье для производства рыбного филе и фарша строящихся инвестиционных объектов уже превышает ежегодный размер российской квоты на вылов трески и пикши. Мощность 10 судов-краболовов также полностью закрывает потребность в краболовном флоте для Северного бассейна.

Мурманские власти также видят риск снижения ежегодных налоговых поступлений в бюджетную систему области не менее чем на 1 млрд рублей и сокращения обязательных отчислений во внебюджетные фонды.

В письме указывается на возможность создания неравных условий для работы хозяйствующих субъектов, приобретавших крабовые квоты на Северном бассейне в 2016 г. и на Дальнем Востоке в 2012-2017 гг. Особенно с учетом нынешней просьбы РРПК исключить ее квоты на вылов крабов из инициируемых компанией новых крабовых аукционов.

«Предлагаемые изменения законодательства о рыболовстве не учитывают негативные социальные и экономические последствия от сокращения числа малых и средних предприятий в сфере рыбного хозяйства, не соответствуют объемам сырьевого обеспечения рыболовства в морях Северной Атлантики. Предложения РРПК дестабилизируют работу рыбной отрасли Северного рыбохозяйственного бассейна и окажут негативное воздействие на социально-экономическую ситуацию в Мурманской области», – говорится в обращении губернатора.

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