17 сентября 2020 года

Китай щадит свою аквакультуру в «торговой войне»

КНР еще один год не будет взимать импортную пошлину в 25% на ввоз креветок-производителей и рыбной муки из Соединенных Штатов. Эта продукция важна для аквакультуры народной республики.

Продление на год облегченного режима ввоза распространится в общей сложности на 16 наименований американской продукции. В их числе креветки маточных стад и рыбная мука, пишет портал Undercurrent News со ссылкой на заявление профильной комиссии Госсовета КНР. Это заявление было сделано после того, как США также сообщили о продлении отмены дополнительной пошлины для ряда китайских товаров.

Напомним, импортная пошлина в 25% на широкий ассортимент продукции Соединенных Штатов введена Китаем в 2018 г. в рамках «торговой войны».

Как сообщает корреспондент Fishnews, креветки маточных стад и рыбная мука из США рассматриваются в Китае как критически важные товары для аквакультуры. КНР является крупнейшим в мире импортером американских креветок-производителей, большую часть из которых поставляют Флорида и Техас.

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