18 сентября 2020 года

Рыболовы-любители на Дальнем Востоке получили новые требования по сетям

Рыболовам-любителям нельзя находиться на водоемах с сетями, которые не поставлены на учет в теруправлении Росрыболовства, - такие требования законодательства теперь отражены в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна.

В правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна отразили изменения законодательства в сфере любительской рыбалки.

Напомним, что с нынешнего года вступил в силу федеральный закон о любительской рыбалке. Он предусматривает, что сетные орудия лова могут использоваться только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Такие орудия добычи граждане должны ставить на учет в территориальных управлениях Росрыболовства и маркировать. Также правительство определило особенности оборота и применения жаберных сетей, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь в правилах предусмотрено, что граждане не должны находиться на водных объектах, в водоохранной зоне с сетными орудиями, которые не учтены в территориальных органах Росрыболовства и не промаркированы.

Также не допускается находиться на водных объектах, в водоохранной зоне с сетными орудиями, когда их использование запрещено правилами рыболовства, в запретных районах. Использовать жаберные сети нельзя без документа, удостоверяющего личность. Рыболов-любитель, который пользуется жаберными сетями, не должен оставлять их без контроля.

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