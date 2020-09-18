18 сентября 2020 года

В дельте Меконга хотят увеличить урожаи креветки

Власти вьетнамской провинции Кьензянг намерены инвестировать около 1,85 млрд долларов в развитие аквакультуры в дельте реки Меконг. Одно из направлений - посменное выращивание риса и креветки.

Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама хочет перевести традиционные и неэффективные по сегодняшним меркам рисовые поля на современную технологию поочередного выращивания риса и креветки на одних и тех же площадях. В Кьензянг уже есть около 62,5 тыс. га таких полей, пишет Vietnam Plus.

В провинции также намерены сделать акцент на массовом производстве морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews. По данным Vietnam Plus, планируется создать привлекательные условия для крупнейших корпораций – таких, как Minh Phu Seafood, чтобы стимулировать их к строительству крупных комплексов. Кроме того, в администрации Кьензянг рассчитывают развивать выращивание гидробионтов на аквафермах в открытом море.

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