21 сентября 2020 года

Работодателей ждет новый приказ об иностранцах в экипажах

Минсельхоз обновил приказ, определяющий, на каких условиях иностранные граждане могут входить в состав экипажей российских рыбопромысловых судов. Документ вступит в силу с 1 января.

В августе правительство выпустило постановление об отмене целого ряда актов Госкомрыболовства и Росрыболовства - в рамках механизма «регуляторной гильотины». В частности, с 1 января 2021 г. прекратит свое действие приказ Госкомрыболовства от 29 июля 2002 г. № 299, утверждающий условия для включения иностранцев в экипаж российских рыбопромысловых судов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на смену придет новый документ - приказ Минсельхоза от 24 июля 2020 г. № 417 «Об утверждении условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации».

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