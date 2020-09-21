21 сентября 2020 года

Для рыболовов-любителей оставят больше участков

Правительство расширило перечень районов, где после 2020 г. смогут продолжить работу участки для организации любительского лова. Изменения касаются 11 регионов.

Федеральный закон «О любительском рыболовстве…» действует с начала года. Документ предусматривает, в частности, что участки для организации любительской рыбалки остаются в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Список таких районов определен распоряжением правительства от 24 октября 2019 г. № 2513, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. В остальных случаях договоры будут действовать до 31 декабря 2020 г.

Регионы неоднократно поднимали вопрос о расширении перечня. 9 сентября вопрос рассмотрела комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Члены комиссии поддержали инициативу.

Распоряжение правительства РФ от 12 сентября 2020 г. № 2343 дополняет список новыми районами для организации любительской рыбалки. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения затронули Карелию, Коми, Республику Саха (Якутия), Ненецкий и Чукотский автономные округа, Архангельскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Камчатский и Хабаровский края. Кроме того, в перечень включили районы Еврейской автономной области.

В пресс-службе кабмина отмечали, что создание новых участков позволит усилить контроль за освоением водных биоресурсов, одновременно предоставляя возможность организации любительской рыбалки. Планируется, что в некоторых регионах это даст стимул для развития туристического направления.

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