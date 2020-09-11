11 сентября 2020 года

Под участки для любительской рыбалки предлагают больше районов

Комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поддержала инициативу регионов в части любительского лова. Организацию этого вида добычи предлагается разрешить в дополнительных районах.

Федеральный закон «О любительском рыболовстве…» вступил в силу с начала года. Документ предусматривает, в частности, что участки для организации любительской рыбалки остаются в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Список таких районов определен распоряжением правительства от 24 октября 2019 г. № 2513, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. В остальных случаях договоры будут действовать до 31 декабря 2020 г.

Вопрос о расширении перечня 9 сентября рассмотрела комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Заседание провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, члены комиссии поддержали инициативу глав ряда регионов о включении в перечень дополнительных районов для организации любительской рыбалки.

«Речь идет о создании рыболовных участков в республиках Карелия, Коми, Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях, Архангельской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах», – рассказали в кабмине.

Планируется, что создание новых участков позволит усилить контроль за освоением водных биоресурсов, одновременно предоставляя возможность организации любительской рыбалки. В некоторых регионах это даст стимул для развития туристического направления, отметили в пресс-службе.

Правкомиссия рассмотрела и ряд других вопросов – в частности, проблему прибрежного рыболовства на Северном бассейне.

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