23 сентября 2020 года

Южные Курилы берутся за кету

На 21 сентября объем добычи тихоокеанских лососей достиг 281 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. По данным ведомства, такой результат составляет 43% от уровня рекордного 2018 г.

В Камчатском крае освоено 191,4 тыс. тонн красной рыбы - 38,5% от результата на отчетную дату 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его информации, в Сахалинской области добыто 49,2 тыс. тонн (49,4%), в Хабаровском крае – 32,2 тыс. тонн (83,6%), в Магаданской области – 5,3 тыс. тонн (74,8%), в Чукотском автономном округе – 1,9 тыс. тонн (64,6%). В Приморском крае общий объем вылова лососей составляет 937 тонн (101%).

Отмечено, что в Сахалинской области за неделю добыто 4 739 тонн лососей. Среднесуточный вылов достиг примерно 677 тонн, что выше, чем на прошлой неделе (625 тонн). Прирост обеспечен в основном за счет кеты Сахалина. Промысел горбуши закончен, ее освоено 33,7 тыс. тонн. Лов кеты развивается, добыто более 13 тыс. тонн.

На Южных Курилах ход кеты только начинается - поймано 455 тонн. Нарастание уловов здесь ожидается с начала третьей декады сентября с максимумом в первой декаде октября.

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