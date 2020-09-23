23 сентября 2020 года

Проблемы нелегального вылова обсудят с Николаем Патрушевым

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев 24 сентября проведет выездное совещание во Владивостоке. В частности, рассмотрят меры по пресечению правонарушений в сфере добычи и переработки водных биоресурсов.

В заседании примут участие вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств и ведомств, рассказали Fishnews в пресс-службе Совбеза.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов планирует выступить с инициативой ужесточения ответственности за незаконный оборот ВБР. Также власти региона считают необходимым ввести обязательную фиксацию уловов для представителей коренных малочисленных народов.

На краевом совещании по итогам «красной» путины отметили, что прямая ответственность за транспортировку незаконно добытой продукции в законе отсутствует. Помимо этого, изъятые у браконьеров лодки по решению суда возвращаются им обратно. Кроме того, при осуществлении традиционного промысла лосося широкое распространение получила практика сокрытия истинных объемов из-за отсутствия обязательности ежедневной фиксации уловов в отчетных документах, обратили внимание в правительстве региона.

«Первое - мы должны обеспечивать возможность для населения свободного доступа к водным биоресурсам в том объеме, который предусмотрен. Одновременно мы должны усиливать контроль за осуществлением этого промысла: должна быть более четкая документальная фиксация, чтобы отчетные документы были утверждены приказом Росрыболовства и имели обязательное значение», - цитирует главу края пресс-служба правительства Камчатки.

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