24 сентября 2020 года

Дело о масштабном браконьерстве рассмотрит суд

На Сахалине под суд пойдет житель Охинского района, обвиняемый в нелегальном промысле горбуши на полуострове Шмидта. По данным правоохранителей, ущерб превысил 18 млн рублей.

Обвинительное заключение утвердила Охинская городская прокуратура. Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в августе прошлого года житель Охинского района и двое неустановленных лиц, используя ставную сеть и бредень, перекрыли участок реки Большая Лонгри в 1,5 км от устья. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в период с 6 по 12 августа браконьеры выловили 2 101 экземпляр горбуши и заготовили 395 кг икры. Нелегальный промысел пресекли сотрудники Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Городской прокурор подал гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба. Уголовное дело рассмотрит Охинский городской суд.

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