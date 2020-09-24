24 сентября 2020 года

Росрыболовство сориентировало инвесторов

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало рекомендации по перечню документов, которые нужно предоставлять, если компания реализует проект под инвестиционные квоты и решила внести в него изменения.

Напомним, что для получения инвестиционных квот вылова предприятие должно ввести в эксплуатацию промысловое судно или береговой завод. При этом правительство РФ предусмотрело механизм внесения в инвестиционные проекты изменений, в том числе существенных. Были уточнены порядок деятельности комиссии и рабочей группы, действующих в этой сфере.

Теперь Росрыболовство опубликовало на своем сайте рекомендуемый перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении изменений в инвестпроект.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в специальной таблице приводится информация о документах, которые нужно прилагать при замене обеспечения реализации проекта; изменении сроков его выполнения; замене перерабатывающего оборудования или верфи; модернизации объекта инвестиций.

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