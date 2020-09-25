25 сентября 2020 года

Выявлять браконьерского омуля хотят с помощью «Меркурия»

Для сохранения популяции байкальского омуля необходимо усилить контроль за рынками сбыта, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Согласно выданным ВСД, объем реализации этой рыбы намного превышает квоты вылова для представителей коренных народов.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел совещание по выработке дополнительных мер для повышения запасов байкальского омуля и борьбы с его незаконным оборотом.

Полный запрет на промысел этой рыбы ввели в 2017 г., однако омуль по-прежнему встречается в розничной продаже.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, лазейкой в действующем законодательстве остается возможность реализации омуля. В том числе представителями коренных малочисленных народов, которые имеют квоты на добычу этой рыбы.

«Закрывать традиционный лов байкальского омуля для КМНСов пока не планируется. Однако для успешного продолжения работ по сохранению его популяции необходимо серьезно усилить контроль за рынками сбыта», – заявил Илья Шестаков.

Он обратил внимание, что зачастую браконьерский омуль продается под видом другой продукции. В этой связи необходимо наладить самое тесное взаимодействие с Россельхознадзором и создать условия, при которых станет невозможна продажа продукции без наличия у нее идентификатора системы «Меркурий», подчеркнул руководитель федерального агентства.

«Квота на вылов байкальского омуля для КМНС составляет всего 55 тонн, при этом его оборот по выданным ветеринарно-сопроводительным документам, согласно информации служб ветеринарии и Россельхознадзора, составляет более 200 тонн», - отметили в Росрыболовстве.

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