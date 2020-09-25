25 сентября 2020 года

Судостроители готовятся к дальневосточной флотилии «Норебо»

Северная верфь приступила к резке металла для седьмого траулера «капитанской» серии, заказчиком которой выступает группа «Норебо». Закладка судна намечена на ноябрь, расчетный срок строительства составит два года.

В Санкт-Петербурге на Северной верфи началась резка металла для закладной секции морозильного траулера-процессора проекта 170701. Заказчиком судна выступает компания «Блаф» (входит в группу «Норебо»).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, закладка уже седьмого из десяти запланированных траулеров намечена на ноябрь, а передача заказчику – спустя два года. Это первое из четырех судов проекта 170701, предназначенных для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне. Проектная производительность траулера позволит вылавливать до 230 тонн сельди, минтая и трески в сутки.

Технический директор УК «Норебо» Павел Косолапов подчеркнул, что уникальность проекта 170701 состоит в его 100% российской «прописке». Хотя дизайн-проект траулера был разработан исландцами, для рыбаков было принципиально привлечь к работе над проектом отечественных специалистов, чтобы способствовать созданию современных компетенций по проектированию высокотехнологичных судов в России.

«Разработкой всей проектной документации «с нуля» занимаются отечественные инженеры и конструкторы. Я уверен, что опыт проектирования одного из самых современных, технически сложных и энергоэффективных рыболовных судов с учетом всех международных стандартов и требований – это шаг к возрождению отечественной школы проектирования рыболовецкого флота», – отметил представитель «Норебо».

Каждый из траулеров-процессоров «Норебо» проекта 170701 получил имя в честь знаменитого капитана рыбопромыслового флота. Это современные суда, оснащенные многофункциональными рыбофабриками для безотходной переработки рыбы в море. Они рассчитаны на производство продукции глубокой переработки, в том числе охлажденного рыбного филе, рыбного фарша, икры, печени, рыбной муки.

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