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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Росрыболовство надеется удержать показатели экспорта

Несмотря на снижение в первом полугодии стоимости российского экспорта рыбы и морепродуктов, Росрыболовство ожидает восстановления рынков и рост к концу года до уровня 5,3 млрд долларов.

Внутренняя обеспеченность рыбой, превышающая индикаторы Доктрины продовольственной безопасности по рыбе, показывает, что у России имеются широкие возможности для развития экспорта, заявил на заседании коллегии Росрыболовства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «К 2024 году мы должны поставлять на внешние рынки рыбной продукции на 8,5 млрд долларов», - напомнил министр о целевом ориентире для рыбной отрасли.

В прошлом году, по данным Росстата, объем экспорта рыбы и морепродуктов хотя снизился по сравнению с 2018 г. на 6,2% до 2,1 млн тонн, зато прибавил в стоимости 3,6% – до 5,36 млрд долларов. В первой половине 2020 г. ситуация обратная.

«Экспорт рыбы за январь-июнь 2020 года составил 1,16 млн тонн, на 6,7% больше аналогичного периода 2019 года, – отчитался руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Стоимость экспорта, по его словам, демонстрирует «некоторое снижение в пределах 4–5% по сравнению с прошлым годом», которое ведомство объясняет «пониженной из-за коронавируса активностью потребителей».

«В связи со снижением потребительского спроса со стороны наших основных импортеров – азиатских стран, особенно Китая, действительно экспортные показатели немного просели, – рассказал журналистам Илья Шестаков. – Но в целом мы видим, что ситуация уже постепенно начала восстанавливаться, поэтому ожидаем, что уровень экспорта будет на уровне прошлого года – порядка 5,3 млрд долларов».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве рассчитывают довести рост стоимости рыбного экспорта до заданной планки за счет трех основных направлений. «Первое – это увеличение стоимости нашего экспорта за счет глубины переработки. Второе – это аквакультура и, особенно, марикультура на Дальнем Востоке, поскольку это все экспортно ориентированная в основном продукция. И третье – это освоение запасов за пределами экономзоны РФ», – уточнил руководитель федерального агентства.

По его словам, стимулировать рыбаков к промыслу за пределами российских вод будут субсидиями – соответствующие изменения уже вносятся в паспорт федерального национального проекта. «Будет новая мера поддержки в виде топливных субсидий для компаний, которые будут работать за пределами экономзоны. Для того чтобы повысить их рентабельность и освоение ресурсов, которые предоставлены Российской Федерации, но по тем или иным причинам не осваиваются», – добавил Илья Шестаков.

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  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
  • Заседание коллегии Росрыболовства
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