29 сентября 2020 года

Глава Росрыболовства рассказал о планах по развитию портов

В ближайшие три года планируется провести работы по комплексной реконструкции морских портов Мурманска и Магадана, сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В прошлом и нынешнем году Росрыболовство продолжало работу по повышению эффективности портовой инфраструктуры, заявил глава ведомства Илья Шестаков на заседании коллегии федерального агентства.

Реконструировано более 11 км причальных сооружений, построено три холодильника на 9 тыс. тонн, складские и контейнерные площадки.

«Важно отметить, что все работы в морских портах Невельска, Холмска, Владивостока, Находки, Махачкалы, Калининграда и Санкт-Петербурга были профинансированы за счет средств частных инвесторов в размере свыше 3 млрд рублей. Еще один объект - морской терминал в бухте Моховая Камчатского края - был полностью реконструирован за счет государственных средств», - рассказал руководитель Росрыболовства.

Он добавил, что в ближайшие три года запланированы работы по комплексной реконструкции морских портов Мурманска и Магадана.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, глава ведомства обратил внимание на важность соблюдения арендаторами обязательств, предусмотренных в договорах по передаче гидротехнических сооружений.

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