28 сентября 2020 года

Отрасль сработала без сбоев

Налоговая отдача от отрасли за три года выросла более чем на 40%, средняя зарплата составляет свыше 90 тыс. рублей, а промысел идет с прибавкой - информацию об этом представили на коллегии Росрыболовства.

Коллегия Росрыболовства традиционно проходит весной. Ведомство подводит итоги за прошлый год и определяет перспективы на предстоящий. Однако на этот раз из-за пандемии заедание перенеслось на осень и решено было озвучить результаты за январь-июнь, сообщает корреспондент Fishnews.

Вызовы пандемии

Главным итогом первого полугодия стало то, что отрасль в экстремальных условиях сработала без сбоев, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Сразу после объявления пандемии в федеральном агентстве создали оперативный штаб.

Были приняты меры для контроля за здоровьем членов экипажей, на предприятиях и судах установили дополнительное оборудование, чтобы обеспечивать обеззараживание производственных помещений и готовой продукции.

Все эти шаги, безусловно, дали положительный эффект, считает глава агентства. Сохраняется высокая вероятность, поэтому штаб продолжает работать, ведется постоянный мониторинг ситуации, теруправления Росрыболовства взаимодействуют с участниками хозяйственной деятельности, подчеркнул Илья Шестаков.

Лосось потребует новых подходов

За прошлый год российские рыбаки добыли свыше 4,9 млн тонн. При этом квоты освоены суммарно на 94%. Это хороший показатель, но нужно стремиться к 100% результату, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству.

«Отмечу, что наращивание вылова во многом может осуществляться за счет освоения неквотируемой ресурсной базы, а также за счет вновь вводимых объектов», - заявил глава ведомства.

На 21 сентября 2020 г. добыто уже более 3,8 млн тонн - на 0,5% выше уровня 2019 г. Отдельно Илья Шестаков остановился на результатах лососевой путины. В прошлом году рыбаки выловили 498 тыс. тонн тихоокеанских лососей - это исторический рекорд среди нечетных годов.

В этом году добыто свыше 280 тыс. тонн красной рыбы. По итогам путины Росрыболовство ожидает результат 300-310 тыс. тонн.

«В целом результаты путины 2020 года требуют серьезного анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию. В этой связи отраслевой науке необходимо провести детальный анализ складывающейся ситуации, уже сейчас на совете директоров рыбохозяйственных институтов мы приняли решение об увеличении средств, направляемых на прогнозирование подходов лососевых», - сообщил Илья Шестаков.

Сколько произвели и куда отправили

Объем производства в категории «Рыба переработанная, консервированная, ракообразные, моллюски» в прошлом году несколько сократился и составил 4,2 млн тонн. В отраслевом ведомстве по-прежнему указывают на высокую долю продукции с низкой добавленной стоимостью. Ситуация будет меняться по мере ввода новых мощностей в рамках программы инвестиционных квот, поделились ожиданиями в Росрыболовстве.

По предварительным данным первой половины 2020 г., производство рыбы и рыбопродуктов увеличилось на 7,3%.

Также глава ведомства привел данные Росстата по экспорту. В натуральном выражении поставки на внешние рынки в прошлом году снизились по сравнению с уровнем 2018 г. на 6,2% - до 2,1 млн тонн. В стоимостном выражении, напротив, зафиксирован рост на 3,6% - до 5,36 млрд долларов.

За первую половину нынешнего года отправлено за рубеж 1,16 млн тонн - на 6,7% больше показателя за тот же период 2019 г. В денежном выражении как экспорт, так и импорт сократился в пределах 4-5%, что можно объяснить пониженной из-за коронавируса активностью потребителей. Объем импорта, по данным Росстата, увеличился на 7% и составил 640 тыс. тонн.

О прибыли и зарплатах

Оборот организаций отрасли в 2019 г. составил 369 млрд рублей, показав рост на 8,9%. «И здесь мы видим определенную положительную динамику, однако сальдированный финансовый результат предприятий начал снижаться, но в целом остается на достаточно высоком уровне», - заявил Илья Шестаков.

Он также обратил внимание на среднюю зарплату в отрасли: за первую половину 2020 г. этот показатель составил 90,9 тыс рублей. Выше - только в финансовом секторе и сфере добычи полезных ископаемых.

Прибыль предприятий рыбного хозяйства в прошлом году выросла более чем на 30% и составила 136 млрд рублей. «Солидный показатель, свидетельствующий о высокой маржинальности большинства предприятий», - подчеркнул Илья Шестаков.

Налоговая отдача от отрасли выросла до 37,5 млрд рублей - на 40,3% за три года, обратил внимание руководитель агентства. При этом еще пять лет назад ежегодный объем налоговых поступлений был сравним с бюджетом ведомства - порядка 13 млрд рублей.

Немногие отрасли могут показать такой рост, но с учетом низкой базы еще есть возможности для наращивания налоговой отдачи, уверен глава Росрыболовства.

Аквакультура порадовала географией

По объемам выращенной рыбы с момента принятия федерального закона об аквакультуре наблюдается более чем полуторакратный прирост. Новые предприятия появляются в самых разных регионах - в республиках Северного Кавказа, Башкирии, Красноярском крае, обратил внимание Илья Шестаков. За прошлый год производство товарной продукции аквакультуры достигло 248 тыс. тонн, рост по сравнению с показателем 2018 г. - 20%.

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