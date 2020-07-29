29 июля 2020 года

На реках и озерах Таймыра взяли «топливные» пробы

Расширенная научная экспедиция Росрыболовства на полуострове Таймыр успешно завершена, все задачи выполнены, сообщил глава ведомства Илья Шестаков. Эти исследования позволят определить ущерб водным биоресурсам от разлива нефтепродуктов в Норильске.

«Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоемов Красноярского края», – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На Таймыре команда ученых была поделена на две группы. Первая базировалась в Норильске и добиралась до мест взятия проб на машинах и моторных лодках. Она повторно исследовала водные объекты, прилегающие к району аварии: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная и озеро Пясино. В качестве контрольных объектов для исследований выбраны озеро Мелкое и река Норильская.

Вторая группа работала на всем протяжении реки Пясина, от истока (из озера Пясино) до Пясинского залива Карского моря. Дополнительно обследовались притоки. Эта группа базировалась на буксируемой барже.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, экспедиция проделала огромную работу: проведены контрольные отловы рыб, взяты пробы зоопланктона и бентоса, собраны данные о содержании нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде и донных отложениях почти на 50 контрольных точках. Вторая группа прошла по реке более тысячи километров, обратили внимание в ведомстве. В общей сложности ученые взяли более 500 проб.

Все образцы исследуют в филиалах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). К работе подключены лаборатории в Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде. На основании собранных данных специалисты должны подготовить окончательный расчет размера ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра в результате аварии.

Если нефтепродукты по реке Пясина достигли Карского моря, экологические последствия и ущерб от аварии в Норильске могут многократно возрасти, подчеркнули в Росрыболовстве.

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