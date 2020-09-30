30 сентября 2020 года

Алексей Осинцев: Решение правительства важно для инвесторов

Продукция, выпущенная из замороженной рыбы на заводах под инвестквоты, теперь будет учитываться при оценке выполнения обязательств инвестором - такие изменения внесло правительство. Эти поправки принципиально важны для предприятий, отметил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Пользователь, получая инвестиционные квоты вылова, берет на себя ряд обязательств. Так, в случае с береговым заводом это производство на объекте инвестиций продукции из не менее чем 70% совокупного объема квот. Теперь правительство внесло в правовую базу изменения. Предусмотрено, что в зачет идет и продукция из уловов, уже прошедших первичную обработку.

«АСРФ неоднократно заявляла о том, что эти изменения принципиально важны для заводов, которые строятся по программе инвестиционных квот», - прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Он напомнил, что на Дальнем Востоке в программе участвуют 14 заводов.

Без внесения поправок заводы, работающие в режиме промышленного рыболовства, в отличие от «прибрежников», не смогут выполнять обязательства по выпуску продукции, заявил собеседник Fishnews. Непосредственно уловы невозможно доставить в Приморский край, где реализованы инвестпроекты, из сильно удаленных районов промысла, например, Северного Охотоморья, отметил Алексей Осинцев.

«Единственное решение - учитывать при переработке на заводах замороженную рыбопродукцию, вырабатываемую судами в районе промысла. Это важно для запуска заводов на полную мощность с первого дня работы», - добавил он.

АСРФ также предлагает предоставить возможность учитывать в обязательных объемах производства рыбу, добытую по квотам лиц, входящих в одну группу с инвестором. «Это позволит эффективно встроить поставки сырья на заводы в схему отгрузок из различных промысловых районов. Обязательства по объемам производства при этом будут сохранены», - подчеркнул президент ассоциации.

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