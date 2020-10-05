05 октября 2020 года

Минэк выступил за отмену лицензий на вывоз живого краба

Доклад об отмене лицензирования экспорта живого краба передан в правительство, сообщили в Минэкономразвития. При этом ведомства обсудили, что пока надо сделать с процедурой оформления для продолжения поставок, отметил министр Максим Решетников.

Минэкономразвития России считает целесообразным отменить лицензирование вывоза живого краба, поскольку нынешняя процедура ставит под угрозу в принципе возможность его экспорта. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил во время визита на Камчатку.

Министр отметил, что такие изменения - запрос бизнеса, промысловых компаний. «Мы действительно обсуждаем этот вопрос, формируем сейчас общероссийскую позицию по нему, поскольку тематика находится в том числе в сфере регулирования Евразийского экономического союза», - добавил он.

Минэкономразвития провело на эту тему несколько совещаний, в ходе которых большинство органов власти поддержали отказ от лицензирования как ненужной сейчас процедуры, обратил внимание Максим Решетников.

Учитывая, что большинство ведомств высказались за отмену лицензирования, Минэкономразвития направило соответствующий доклад в кабинет министров, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

«Думаю, правительство в ближайшее время определится по этому вопросу. Но поскольку сама процедура отмены потребует обсуждения на наднациональном уровне, мы также провели обсуждения с контролирующими органами, в частности с Росприроднадзором, — что еще можно сделать, чтобы максимально сжать эту процедуру, чтобы шел экспорт», - уточнил Максим Решетников.

«Мы держим этот вопрос на контроле в рамках правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию», - заключил он.

Напомним, что вопрос с лицензированием поставок живых морепродуктов обострился после выхода административного регламента Росприроднадзора. В бизнес-сообществе заявили, что новый порядок ставит экспорт под угрозу. Пока страны не примут решение об отмене лицензирования, нужно оперативно решить вопросы с регламентом Росприроднадзора, подчеркнули в отраслевых объединениях.

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