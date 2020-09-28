28 сентября 2020 года

Поставщики морепродуктов просят оперативно снять барьер

Ведомства согласились с необходимостью исключить лицензирование вывоза с территории ЕАЭС живых морепродуктов. Но внесение таких изменений в наднациональное законодательство требует времени, сейчас же важно оперативно решить проблемы с регламентом Росприроднадзора, отмечают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Вопросы с оформлением поставок живых морепродуктов представители ведомств обсудили на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова. В протоколе заседания отмечена позиция федеральных органов исполнительной власти по упрощению вывоза с территории ЕАЭС живых морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, Минпромторг заявил о целесообразности отмены требования о том, что для получения в Росприроднадзоре заключения на вывоз надо предоставлять документы, подтверждающие фактический вывоз.

Минэкономразвития, Минсельхоз, Минвостокразвития, Росрыболовство, Росрироднадзор и ФТС отметили необходимость отмены лицензирования вывоза с территории Евразийского экономического союза живых промысловых водных биоресурсов.

Напомним, что целый ряд рыбохозяйственных объединений отмечал, что избыточные административные требования ставят под угрозу эффективность поставок живых морепродуктов, в том числе краба. Проблема обострилась после выхода нынешним летом административного регламента Росприроднадзора, описывающего получение заключения на вывоз.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота отмечают, что важно оперативно решить проблемы с административным регламентом. «Отмена лицензирования вывоза живого краба, с целесообразностью которой согласились все федеральные органы исполнительной власти, включая Росприроднадзор, позволит снять риски при оформлении вывоза. Но такая отмена требует внесения соответствующих изменений в решение Коллегии ЕЭК «О мерах нетарифного регулирования». Эта процедура займет несколько месяцев», - отметил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Сейчас надо оперативно исключить из регламента Росприроднадзора требование о предоставлении документа, подтверждающего фактический вылов, подчеркнул он. «Это новое, ничем не обоснованное требование создает высокие риски гибели живого товара. Оформление заключения Росприроднадзора с последующей лицензией после вылова и набора товарной партии критично, за это время живой краб просто перестанет быть живым», - заявили в ассоциации.

Федеральная служба ссылается на наднациональное законодательство ЕАЭС, однако в нем нет требования о документе, подтверждающем фактический вылов, обратил внимание Алексей Осинцев.

До выхода регламента работа велась следующим образом: компания подавала заявление, прикладывала контракт, к этому контракту - разрешение на вылов на объем не меньше, чем в контракте. В дальнейшем получала лицензию и объемы постепенно списывались, рассказали ранее в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. АДК на разных площадках выступала за снятие требования, которое грозит сохранности товара. Заявляют о проблеме и региональные власти.

В целом само требование о лицензировании избыточно, полагают в АСРФ. В отрасли и без того действуют все необходимые процедуры, обеспечивающие контроль и учет вылова и вывоза продукции, констатировал Алексей Осинцев. Также в бизнес-сообществе напоминают, что для крабовой продукции лицензия не требуется, а вот для живого краба почему-то она остается.

Между тем именно экспорт краба в живом виде обеспечивает рост выручки, подчеркнули в ассоциации. Из добываемых на Дальнем Востоке около 70 тыс. тонн крабов, половина вывозится в живом виде в соседние страны и их стоимость выше стоимости экспорта мороженой крабовой продукции.

Власти озвучивали опасения, что в других странах - членах ЕАЭС может не быть такой системы контроля, как в России, а значит, есть риск, что поставки российского живого краба пойдут через страны с более слабым отслеживанием.

«Опасения, что на территории других стран ЕАЭС могут не применяться столь же прозрачные процедуры контроля, как на территории РФ, не является препятствием. Живой краб не экспортируется через другие страны союза», - прокомментировал Алексей Осинцев.

Решить проблемы важно не только для поставок краба. Требования регламента Росприроднадзора грозят банкротством предприятия, добывающим морского ежа. Срок работы с ним весьма ограничен, после пяти суток еж теряет свои потребительные качества, обратили внимание в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. В АРСО также отметили, что происходит дублирование разрешительных документов при экспорте.

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