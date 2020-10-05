05 октября 2020 года

С результатами таймырской экспедиции ознакомится прокуратура

Полный отчет об итогах Норильской экспедиции ВНИРО передали в прокуратуру Красноярского края. В Росрыболовстве подчеркнули, что авария с утечкой нефтепродуктов поставила под угрозу экосистемы нескольких рек и озера Пясино.

Отчет об итогах экспедиции направило в прокуратуру Енисейское теруправление Федерального агентства по рыболовству. На основании этих материалов будет предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба.

«Это два тома общим объемом 600 страниц, – рассказал руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. – В последние недели мы видим спекуляции вокруг якобы «отсутствия рыбы» в Норило-Пясинской озерно-речной системе. Смысл этих манипуляций понятен: нет рыбы – нет ущерба. Однако факты говорят об обратном».

По данным теруправления, в последние годы только объем промышленного вылова в реках и озерах бассейна реки Пясина составлял порядка 300-400 тонн в год, из которых более половины – ценные сиговые виды рыб. В 60-70-е гг. освоение доходило и до 900 тонн в год. Снижение вылова в последние десятилетия связано с особенностями экономики региона, а не с отсутствием рыбных ресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Для проживающих в регионе представителей коренных малочисленных народов Севера, которые также имеют квоты на вылов (включая все последние годы), добываемая в Норило-Пясинской озерно-речной системе рыба была и остается важнейшей составляющей продовольственного обеспечения», – добавил Дмитрий Клоков.

По его словам, авария на ТЭЦ-3 поставила под угрозу само существование экосистемы бассейна не только на реках Далдыкан, Амбарная и озере Пясино, но и на всем течении реки Пясина.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возмещение ущерба из-за разлива топлива под Норильском потребует строительства трех рыбоводных заводов – хариусового, сигового и осетрового. Планируется, что с помощью этих предприятий запасы удастся восстановить в течение 18 лет. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии оценивает ущерб в стоимостном выражении более чем в 3,6 млрд рублей.

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