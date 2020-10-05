05 октября 2020 года

Юрий Трутнев поставил задачу по «Краскино» и морепродуктам

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ведомствам изучить вопросы оптимизации работы пункта пропуска «Краскино» для беспроблемных поставок живых морепродуктов. Таким образом зампред правительства - полномочный представитель президента отреагировал на обращение Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

«Прошу проработать вопросы оптимизации работы пункта пропуска через государственную границу РФ Краскино в целях обеспечения экспорта продукции в живом виде, о результатах проинформируйте Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья и доложите в правительство РФ», - говорится в поручении.

Задача поставлена Минтрансу, Минвостокразвития, ФСБ и Федеральной таможенной службе, сообщает корреспондент Fishnews. Срок исполнения - до 8 октября.

«Развитие поставок живого краба способно внести серьезный вклад в реализацию национального проекта и повысить отдачу для страны от экспорта. В отправке живого краба задействованы портовые мощности на юге Приморского края. Однако уже много лет перед поставщиками стоит проблема пункта пропуска «Краскино». Об этом мы говорили с коллегами, с Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока в сентябре на площадке Fishnews Online. По итогам направили обращение вице-премьеру - полномочному представителю президента Юрию Трутневу с предложениями по оптимизации работы погранперехода», - рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтрансу и ФСБ обеспечить «безусловную реализацию» мероприятий по строительству, реконструкции и оснащению пунктов пропуска через госграницы.

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