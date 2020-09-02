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Проблемы с поставками живого краба обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Живой краб натыкается на барьеры

Поставки живого краба способны внести серьезный вклад в повышение отдачи от экспорта продукции АПК. Однако перед компаниями по-прежнему стоят проблемы с пунктом пропуска «Краскино» и административным регламентом Росприроднадзора.

Летом острота проблемы с поставками живого краба через пограничный переход «Краскино - Хуньчунь» несколько снизилась. Однако в сентябре начнется основная путина и вновь могут возникнуть простои машин, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков на онлайн-конференции Fishnews.

Ожидаются большие объемы камчатского краба с Западной Камчатки, но также будут поставки краба-стригуна опилио, синего краба из других районов промысла. Статистика летнего сезона показывает, что за месяц через «Краскино» проходит немногим более 650 машин, из них около 250 - с живым крабом, привел данные руководитель АДК. То есть средняя пропускная способность «Краскино» - примерно 22 машины в день. По прогнозам, в неделю будет выгружаться минимум 10 судов. Это обеспечит прибытие около 500 тонн продукции, то есть загрузку для 100 и более машин. «В месяц требуется, чтобы через пункт пропуска шло порядка 400 автомобилей с живым крабом, при общем показателе 650 машин это невозможно», - обратил внимание президент ассоциации.

Таким образом, примерно со второй декады сентября ожидаются заторы. На подъезде к пунктам пропуска введен электронный режим бронирования мест, поэтому очереди не будет видно, но ситуация станет напряженной. В настоящее время МАПП «Краскино» не работает по воскресеньям, и чтобы хоть как-то снизить остроту проблемы, необходимо перейти на семидневный режим работы и продлить время работы пункта пропуска на 2 часа, считают в объединении. Такой режим уже практиковался.

Задержки грозят гибелью ценного морепродукта. По-прежнему не снята и проблема с регламентом Росприроднадзора - о получении заключения на вывоз живого краба. Рабочая группа по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле правительственной подкомиссии в августе рекомендовала ведомству внести в регламент изменения об ускорении процедуры. А также предложила предоставлять для подтверждения законности промысла документ, разрешающий добычу.

«Майским» указом президента определены цели по развитию экспорта, есть специальный национальный проект, напомнил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных преприятий Приморья Георгий Мартынов. Поставки продукции агропромышленного комплекса в 2024 г. должны достичь 45 млрд в год, особое место здесь отводится российским рыбе и морепродуктам. Регионам установлены показатели по развитию экспорта, поэтому краевые власти должны быть заинтересованы в снятии барьеров для международной торговли.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил приморским коллегам обратиться за содействием к Российскому экспортному центру (РЭЦ).

По итогам августовской поездки на Дальний Восток премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и ФСБ обеспечить «безусловную реализацию» мероприятий по строительству, реконструкции и оснащению пунктов пропуска через госграницу.

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