01 сентября 2020 года

Премьер напомнил о безусловном выполнении поручений по пунктам пропуска

По итогам поездки на Дальний Восток премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и ФСБ обеспечить «безусловную реализацию» мероприятий по строительству, реконструкции и оснащению пунктов пропуска через госграницу.

Работа по строительству, реконструкции и оснащению пограничных переходов должна быть выполнена в установленные сроки, говорится в поручении.

Доклад о результатах в правительстве ждут до 1 октября 2020 г., далее информация должна поступать каждые полгода, сообщает корреспондент Fishnews.

О работе также должно быть доложено курирующему инфраструктуру вице-премьеру Марату Хуснуллину и вице-премьеру - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

Для дальневосточных добытчиков морепродуктов острым является вопрос с пунктом пропуска «Краскино» на границе с Китаем. С началом крабовой путины в сентябре проблема встанет вновь, считают в бизнес-сообществе. Ранее Юрий Трутнев поручил к началу осени решить вопрос с переводом «Краскино» на круглосуточную работу семь дней в неделю.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews