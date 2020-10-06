06 октября 2020 года

Поставщики морепродуктов обратятся к властям Хабаровского края

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края рассчитывает на поддержку главы региона в вопросах снятия избыточных требований для поставщиков живых морепродуктов, сообщил президент объединения Сергей Рябченко.

На заседании экспортного совета при губернаторе Хабаровского края руководитель региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей Рябченко рассчитывает поднять тему отмены лицензирования поставок живого краба. Обсуждение запланировано на 9 октября.

С поддержкой отмены требования получать лицензии Минпромторга для экспорта живых морепродуктов уже выступили федеральные власти.

Представители рыбной промышленности давно говорят о том, что эта процедура избыточна и ее можно исключить безболезненно для прозрачности торговли. «Хочу просить субъект Федерации, врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, о поддержке, чтобы он обратился в правительство РФ по вопросу лицензирования экспорта живого краба», - рассказал Сергей Рябченко на онлайн-конференции Fishnews.

Руководитель объединения отметил, что в АПРОХК три предприятия занимаются живым крабом и ассоциация также заинтересована в скорейшем решении вопроса.

Деятельность экспортного совета направлена на создание благоприятных условий для эффективного использования потенциала края по работе на внешних рынках. Среди функций этого органа в том числе подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере поставок.

Как отмечают в отрасли, процесс отмены лицензирования экспорта живых морепродуктов на национальном уровне начался: о поддержке снятия такого требования уже заявил целый ряд федеральных ведомств.

Получение лицензии - требование на уровне ЕАЭС, пока лицензирование не отменено, рыбопромышленники попросили решить вопрос с национальной правовой базой - регламентом Росприроднадзора о получении заключения на вывоз.

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