07 октября 2020 года

Предприятия марикультуры Дальнего Востока поддерживают рыбаков

Отмену лицензирования экспорта живых морепродуктов считают важной не только предприятия, работающие на промысле водных биоресурсов, но и производители продукции аквакультуры.

Необходимость получать лицензию Минпромторга, а перед этим - согласование Росприроднадзора оборачивается для легальных пользователей потерями времени, по сути это избыточный административный барьер, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

При этом фактически впустую используются также силы и средства госорганов, обратил внимание собеседник Fishnews. ФТС при оформлении партии товара на экспорт вправе запросить у отправителя любые подтверждающие документы и проверить их достоверность в рамках межведомственного взаимодействия с другими контролирующими органами, этот механизм особенно актуален в период пандемии COVID-19, рассказал руководитель союза.

«Требования о лицензировании, согласовании избыточны. Полностью поддерживаем позицию отраслевых объединений рыбохозяйственного комплекса о необходимости отмены этой нормы», - заявил Роман Витязев.

В поддержку отмены лицензирования поставок живых морепродуктов уже выступил ряд федеральных ведомств. Министерство экономического развития сообщило, что соответствующий доклад направлен в правительство РФ. Пока лицензирование не отменено, рыбопромышленники попросили решить вопрос с административным регламентом Росприроднадзора о получении заключения на вывоз.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews