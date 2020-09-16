16 сентября 2020 года

Проблемы поставщиков морепродуктов просят внимания

Вопрос с лицензиями на поставки живых морепродуктов и административным регламентом Росприроднадзора обсудили участники заседания Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и сенатор Людмила Талабаева.

Сейчас для экспорта живых морепродуктов, например краба, морского ежа, требуется получать лицензию Минпромторга, а перед этим - заключение на вывоз от Росприроднадзора. Поставщики живых морепродуктов рассчитывали, что процедуру согласования с федеральной службой, а в перспективе и само лицензирование удастся отменить. Однако проблема только обострилась: вышел административный регламент Росприроднадзора, поставивший под вопрос скорость оформления товара, а она в случае с живыми морепродуктами имеет особое значение.

Раньше можно было получить одну или две лицензии на год, приложив разрешение на вылов, и постепенно списывать с нее объемы, обрисовал ситуацию президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Теперь для получения заключения нужно подтверждать фактический вылов, то есть потребуется получать лицензию на каждую судовую партию, а их порядка 600 в год, рассказал руководитель АДК.

Проблема волнует поставщиков не только живого краба, но и других морепродуктов. «Вопрос острый, для Сахалина - особенно», - подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В случае с ракообразными и моллюсками на согласование отводится до 10 рабочих дней, в случае с ежом - до 25 рабочих дней.

Под угрозой банкротства могут оказаться 20 курильских предприятий - более 600 человек без учета обслуживающего берегового персонала, обратил внимание руководитель АРСО.

Причем бизнес не видит, чем оправданы такие сложности: промысел в любом случае ведется в рамках установленных квот, пользователи подтверждают законность своей работы. Непонятно, зачем здесь дополнительные документы.

Отраслевые объединения уже не раз заявляли об угрозах для поставок, однако проблема приобрела затяжной характер.

В связи с этим руководители отраслевых ассоциаций попросили Людмилу Талабаеву поднять вопрос на площадке Совета Федерации. Сенатор сообщила, что обратится в Росрыболовство, в дальнейшем проблема может быть рассмотрена на рабочей группе, созданной при СФ для обсуждения нормативно-правового регулирования в рыбной отрасли.

Также на встрече, проходившей на площадке Fishnews Online, руководители ассоциаций и сенатор рассмотрели ситуацию с квотами, законопроектом об электронных торгах в отрасли.

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