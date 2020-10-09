09 октября 2020 года

В «рыбной» правкомиссии - изменения

Правительство актуализировало состав комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Отражены кадровые изменения, которые произошли на федеральном уровне и в руководстве регионов.

Изменения в состав Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены распоряжением от 6 октября 2020 г. № 2574.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в комиссию вошел Владимир Солодов, в сентябре избранный губернатором Камчатского края. Владимир Илюхин, ранее возглавлявший регион, из состава координационного органа исключен.

В комиссии теперь и директор департамента регулирования в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац. Он назначен ответственным секретарем комиссии.

Министерство финансов на правительственной площадке будет представлять Ирина Окладникова, получившая в июле пост заместителя главы ведомства.

Комиссию покинули Андрей Иванов (входил в состав как замминистра финансов, в этом году перешел в Минэкономразвития) и заместитель руководителя Росрыболовства Яна Багрова.

Напомним, что правкомиссия создана для координации работы заинтересованных федеральных ведомств и региональных властей в сфере развития рыбохозяйственного комплекса. Решения комиссии обязательны для всех представленных в ней органов власти. Председатель комиссии - вице-премьер Виктория Абрамченко.

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