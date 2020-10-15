15 октября 2020 года

Глубоководный краб натолкнулся на аукционы

Нынешний год стал особенным для рыбаков. Компаниям уже пришлось столкнуться с неоднозначностью принятого государством решения о крабовых аукционах, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Когда правовая база по аукционам еще только готовилась, объединение приводило аргументы о том, что не нужно выставлять на торги доли квот по глубоководным крабам.

«В итоге аукцион до сих не прошел: не нашлось желающих купить объемы на предложенных условиях. При этом Росрыболовство, ссылаясь на требования законодательства (хотя ни мы, ни Генпрокуратура таковых оснований не видим), не перевела не распределенные по пользователям объемы на 2020 год в квоты вылова в морских водах. В результате предприятия, которые годами развивали специфический промысел глубоководных крабов, потеряли возможность добыть более чем 8,5 тыс. тонн крабов-стригунов ангулятуса и красного», - напомнил руководитель АРПП.

Готовились два постановления правительства. Одно - о механизме, позволяющем снизить начальную цену на торгах. Второе - о переводе не распределенных объемов в другие виды квот. Первое уже вышло, четвертая попытка продать доли по глубоководным крабам запланирована на 30 октября. А вот второго постановления рыбаки пока так и не дождались, в любом случае такие управленческие решения Росрыболовства уже привели к потерям, заявил Fishnews Георгий Мартынов.

Четвертая попытка продать глубоководного краба закончится неудачей: предприятия откровенно говорят, что считают участие в торгах по этим объектам нерентабельными, полагает руководитель объединения.

Более 8,5 тыс. тонн краба Россия могла поставить на внешние рынки, это внесло бы вклад в реализацию национального проекта по развитию экспорта, а теперь эти объема практически потеряны, обратил внимание президент ассоциации. Изъятые ресурсы оставляют без работы около 700 моряков, добавил он.

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