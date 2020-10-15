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В день 10-летия Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края президент объединения Сергей РЯБЧЕНКО дал пресс-конференцию

Хабаровский край высказался по распределению квот

Руководство Хабаровского края поддержало позицию отраслевого сообщества о недопустимости пересмотра базовых принципов законодательства о рыболовстве, сообщил президент региональной ассоциации Сергей Рябченко.

Рыбаки уже столкнулись с тем, что на аукционы отправилось 50% объемов краба. По результатам торгов поступили средства в бюджет, компании выполняют свои инвестиционные обязательства, однако расширения круга пользователей, на которое ссылались инициаторы поправок, так и не произошло, обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Я считаю, что это больше похоже на монополизацию отрасли», – заявил руководитель АПРОХК.

Принцип распределения квот, позволивший компаниям выстраивать долгосрочные планы, пытаются пересмотреть. Здесь можно назвать и инициативы Федеральной антимонопольной службы, и обращение в правительство Русской рыбопромышленной компании (РРПК), напомнил Сергей Рябченко.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев откликнулся на предложения ассоциации и направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не допустить изменение базовых принципов законодательства о рыболовстве, заявил глава объединения на пресс-конференции 15 октября.

В письме руководства региона говорится, что реализация предложений «крупных рыбопромышленных компаний» приведет к негативным экономическим последствиям для поселкообразующих предприятий Хабаровского края и предприятий, работающих в отдаленных районах, сообщает корреспондент Fishnews.

«Предприятия Хабаровского края, 98% которых относятся к малым и средним, могут потерять до 150-160 тыс. тонн минтая, сельди и других видов водных биоресурсов (общий вылов в 2019 году составил 365,4 тыс. тонн), а региональный бюджет – порядка 700 млн рублей налоговых поступлений от рыбной отрасли», – отмечено в обращении.

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  • В день 10-летия Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края президент объединения Сергей РЯБЧЕНКО дал пресс-конференцию
  • В день 10-летия Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края президент объединения Сергей РЯБЧЕНКО дал пресс-конференцию
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