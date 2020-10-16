16 октября 2020 года

Как изменения климата скажутся на промысле на Камчатке – прогноз WWF

Эксперты WWF России представили прогноз, как будет меняться климат на Камчатке и какие последствия это вызовет. Одной из позитивных перспектив представители организации называют рост уловов.

Специалисты WWF России проанализировали возможные изменения климата в Камчатском крае в XXI веке. При этом исследователи подчеркнули, что это лишь прогноз и многое будет зависеть от естественных колебаний, которые могут как смягчать, так и усиливать эффект от антропогенного влияния на климат. Важным будет и то, сможет ли человечество по итогам XXI столетия не допустить повышения температуры больше чем на два градуса по Цельсию (как это предусмотрено Парижским соглашением). Или хотя бы в 2,5 градуса, на основании которых и рассчитывается относительно умеренный сценарий выбросов и связанных с ними изменений климата.

Среди наиболее вероятных угроз, на которые указывают ученые, сокращение кроноцкой популяции дикого северного оленя, снижение выживаемости птенцов перелетных птиц, появление в регионе новых видов насекомых, например малярийного комара.

Однако в фонде говорят и о положительных перспективах. Так, исследователи прогнозируют рост уловов в прилегающих к полуострову морях на 5-15%, но с оговоркой: относиться к подобным оценкам следует с осторожностью, так как процессы, происходящие в океане, до конца не изучены и требуют глубокого анализа, рассказали Fishnews в пресс-службе организации.

«С 2015 года мы наблюдаем увеличение численности взрослых особей минтая в южной части Чукотского моря, что, весьма вероятно, связано с его потеплением. В этом году ВНИРО представил обоснование для вылова более ста тысяч тонн минтая на Чукотке. Другой характерный пример климатических изменений демонстрирует популяция симы, самого теплолюбивого вида тихоокеанских лососей. Сима более многочисленна на Сахалине, Южных Курилах, в Японии и Приморье. До 2010 года промышленное освоение симы на Камчатке было за гранью обсуждения. За последние же десять лет объемы фактического изъятия выросли с сотен килограммов до почти пяти тонн в минувшем году», – заявил координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Коростелев.

С другой стороны, ученые прогнозируют рост кислотности в поверхностном слое воды, повышение его температуры и снижение объема растворенного кислорода. В Мировом океане исследователи уже сейчас выделяют зоны дефицита кислорода. Одна из них находится к востоку от Камчатки, однако дефицит относительно небольшой, а зона очень далеко от берега, тем самым, она не может быть причиной гибели животных, выброшенных на Халактырский пляж, отметили в фонде.

«В целом тренд на повышение температуры как в зимние, так и в летние месяцы сохранится. А это грозит сокращением ледников, ростом паводков, усилением циклонов и риском наводнений, более резким выпадением осадков. Все это влечет за собой проблемы для инфраструктуры, природы и здоровья людей, к которым необходимо готовиться заблаговременно», – уверен директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.

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