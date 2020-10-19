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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ доложил о работе отрасли на встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Фото пресс-службы главы государства

Руководитель Росрыболовства сообщил о возможном увеличении инвестквот

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о предложении выделить по Дальнему Востоку дополнительный объем инвестиционных квот.

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с обновлением флота в отрасли, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Здесь используется целый набор инструментов со стороны государства.

«В целом сейчас заявлено строительство 107 судов: в рамках инвестиционных квот это будет 56 судов, в рамках проведения аукциона по крабам будет построено еще 35 краболовных судов, остальные суда будут построены в рамках меры поддержки, которую Минпромторг осуществляет, – компенсация 30% затрат на строительство», - привел цифры Илья Шестаков. Из 107 судов четыре уже переданы заказчикам, 11 - спущены на воду, отметил руководитель ведомства.

Илья Шестаков отдельно остановился на проблеме задержек выполнения заказов. «К сожалению, есть определенные проблемы, связанные со сроками строительства, но мы с Минпромторгом это активно сейчас отрабатываем, и новые сроки в принципе будут уже выдерживаться непосредственно верфями», - рассказал глава Росрыболовства.

По всем заводам идет задержка от полугода до двух лет, основная проблема была по Выборгскому судостроительному заводу, где отставание составляет до двух лет, обратил внимание Илья Шестаков. «Сейчас мы новые графики составили вместе с Минпромторгом и рыбаками, и верфи обещают, что будут эти графики уже выдерживать», - обрисовал ситуацию руководитель агентства.

Президент поручил контролировать ситуацию. «Нужно за этим следить внимательно и реагировать своевременно. У них заказов сейчас достаточно, в целом у предприятий, нужно, чтобы графики было выстроены соответствующим образом», - заявил Владимир Путин.

Механизм инвестиционных квот доказал свою достаточную эффективность, подчеркнул руководитель Росрыболовства. Мощности флота на Северном бассейне будут обновлены на 65%, на Дальнем Востоке - на 25%.

«И есть предложение эту программу продолжить с учетом возможностей верфей и с 2022 года выделить еще дополнительный объем инвестиционных квот непосредственно для Дальневосточного бассейна, поскольку там обновление не такое существенное», - сказал замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства.

Ранее Илья Шестаков уже заявлял о возможности увеличения размера инвестквот для Дальневосточного бассейна. Также глава Росрыболовства неоднократно подчеркивал, что при обсуждении вариантов расширения программы инвестиционных квот важно учитывать работу верфей по выполнению уже имеющихся заказов.

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НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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